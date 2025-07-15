Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
'En Uzun Gece' destanının ilk temsili: Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

'En Uzun Gece' destanının ilk temsili: Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

21:4415/07/2025, Salı
G: 15/07/2025, Salı
AA
Sonraki haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 Temmuz zaferini bir sanat başyapıtı ile ölümsüzleştirmek amacıyla gerçekleştirilen "En Uzun Gece" destanının ilk temsiline katıldı.

Cumhurbaşkanlığınca 15 Temmuz zaferini bir sanat başyapıtı ile ölümsüzleştirmek amacıyla gerçekleştirilen "En Uzun Gece" destanının ilk temsili, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi
#15 Temmuz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Anadolu, fen, imam hatip ve meslek liseleri kontenjanları 2025: LGS puanı ile alım yapılacak öğrenci sayısı belli oldu