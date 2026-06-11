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Erzurum'da heyelan: Yollar ulaşıma kapandı

Erzurum'da heyelan: Yollar ulaşıma kapandı

22:5611/06/2026, الخميس
G: 11/06/2026, الخميس
DHA
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Erzurum'un Tortum ilçesinde etkili olan yoğun yağışların ardından meydana gelen heyelan nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

Tortum ilçesine bağlı Aşağı Serdarlı Mahallesi'nin bazı noktalarında, etkili olan yağışların ardından heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının yollara sürüklenmesi sonucu bazı güzergâhlar ulaşıma kapandı. Heyelanda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar meydana gelmedi. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı.



EKİPLER SAHADA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR


Heyelanın ardından Tortum Belediyesi ile Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin iş makineleriyle çalışmaları aralıksız sürüyor.

Heyelan meydana gelen bölgelerde incelemelerde bulunan Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, süreci yakından takip ettiklerini ve gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, Aşağı Serdarlı Mahallesi sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Bölgede yol açma ve güvenlik çalışmaları devam ediyor. 

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