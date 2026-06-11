Erzurum'da heyelan: Yollar ulaşıma kapandı

Tortum ilçesine bağlı Aşağı Serdarlı Mahallesi'nin bazı noktalarında, etkili olan yağışların ardından heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının yollara sürüklenmesi sonucu bazı güzergâhlar ulaşıma kapandı. Heyelanda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar meydana gelmedi. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı.







