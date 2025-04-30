İstanbul depreminin artçıları devam ederken jeofizik uzmanlarından uyarılar peş peşe geliyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’un deprem röntgenini çekip, zemin dayanıklılığını gösteren jeofizik haritayı yayımladı. Ercan, yıkımların büyük bölümünün zemin kaynaklı olduğunu vurgulayarak, vatandaşlara haritada kendi yapılarını ve bulundukları semtleri inceleme çağrısı yaptı. Prof. Dr. Ercan, “Haritada yapınızın yerini bulup değerlendirin. Paylaşın ki herkes yararlansın” ifadelerini kullandı. Peki, haritada hangi renk ne anlama geliyor? Sizin eviniz hangi zemin üzerinde? Yıkılır mı, güvenilir mi? İşte detaylar...

1 /8 Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’un zemin yapısını ve deprem riskini ortaya koyan “jeofizik harita”yı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.



2 /8 Haritada kent genelindeki yerleşim alanlarının deprem anındaki zemin davranışları ve yapılaşmaya uygunluğu farklı renklerle sınıflandırıldı.



3 /8 Yıkımların yüzde 65'i zeminden

Prof. Dr. Ercan, depremlerde meydana gelen yıkımlarının yüzde 65’inin doğrudan zeminden, yüzde 35’inin ise yapı kaynaklı olduğunu belirterek, "Çözüm; sağlam yerde, sağlam yapı" uyarısında bulundu.

4 /8 Prof. Ercan’ın paylaştığı haritada renkler ne anlama geliyor?





5 /8 Hangi renk ne anlama geliyor?

Lacivert bölgeler en sağlam ve güvenli yerler olarak gösteriliyor. Yeşil renkli alanlar ise dayanıklı ve güvenli olarak tanımlanıyor. Sarı renkli bölgeler dayanıksız ve güvensiz, Kahverengi alanlar ise en riskli, en güvensiz yerler olarak dikkat çekiyor.



6 /8 Herkes haritayı paylaşsın

Vatandaşlara haritada kendi yapılarını ve bulundukları semtleri inceleme çağrısı yapan Prof. Dr. Ercan, “Haritada yapınızın yerini bulup değerlendirin. Paylaşın ki herkes yararlansın” dedi.

7 /8 Haritanın, özellikle yeni yapılaşma planları ve mevcut yapıların güçlendirilmesi açısından yol gösterici olması bekleniyor.

