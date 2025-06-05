Fırsatçılar ne bayram biliyor ne öğrenci: 'Normalde 350 lira olan bilet bir anda 500 lira olmuş'

Otobüs firması yetkilisi Cumhur Güney, büyük bir yoğunluk olduğunu söyleyerek, "Şu an öğrencilerimizi gönderiyoruz, ailelerine kavuşturuyoruz. Büyük bir yoğunluk var. Aile olarak gidenler de var. Trafik de mevcut. Sabırlı olmamız, biraz beklememiz gerekiyor. Yolcular, yollar kalabalık olacak diye tedirgin oluyor. Herkesi sevdiğine kavuşturmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Yoğunluk nedeniyle bilet bulamama ihtimali de var ancak bilet almak isteyenler, gelip otogardan bilgi alarak yardımcı olunabiliyor. İstanbul, Ankara, İzmit, Sakarya, Adana, Hatay, Antalya, Bodrum ve İzmir gibi şehirler yoğun talep alıyor. Özellikle öğrencilerden dolayı bu bölgelere gidişler fazla" dedi.



