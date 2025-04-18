"BAŞKA BİR DAVADA YENİDEN HAKİM KARŞISINDA"





Gizem Y., hakkında konfeksiyon mağazasından çalınan kıyafet hırsızlığıyla ilgili, yine İstanbul 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan bir başka davada da hakim karşısına çıktı. Mahkemede hazır bulunan tutuklu sanık, bir kez daha gerçek isminin K.D. olduğunu belirtip, Gizem Y.'nin kimlik bilgilerini akrabası olan R.Ü.'den aldığını söyledi.





‘BERAAT KARARI VERİLDİ'





Mahkeme hakimi, Gizem Y.'nin hiç gitmediği İstanbul'da işlediği bu suçtan da beraatine karar verilirken, K.D. hakkında ‘hırsızlık', kimlik bilgilerini veren R.Ü. için de ‘Başkalarının kimlik bilgilerini kullanmak' suçundan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Kimlik bilgileri kullanılan tutuklu gözüken Gizem Y.'nin 'küçük yaştaki çocuğu cinsel istismar' ve 'hırsızlık' suçlarıyla ilgili yargılamaları devam ediyor.