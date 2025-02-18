Görüntüler Türkiye'nin yüreğini yakmıştı: Çocuğunu soğuk suyla yıkayıp hortumla döven babanın ifadesi ortaya çıktı

ÜVEY ANNE SERBEST





Gözaltına alınan baba A.A., emniyetteki ifadesinde, amacının çocuğunu korkutmak olduğunu söyledi. Çocuğunun sürekli tuvaletini altına yaptığını belirten A.A., "Sürekli tuvaletini altına yapıyordu. Olay günü yine altına yaptığı için evin kokmaması için çocuğu çatıya çıkarıp, yıkadım. Daha sonra da korkutmak ve bir daha altına yapmaması için hortumla dövdüm. Pişmanım" dediği öğrenildi.