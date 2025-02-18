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Görüntüler Türkiye'nin yüreğini yakmıştı: Çocuğunu soğuk suyla yıkayıp hortumla döven babanın ifadesi ortaya çıktı

Görüntüler Türkiye'nin yüreğini yakmıştı: Çocuğunu soğuk suyla yıkayıp hortumla döven babanın ifadesi ortaya çıktı

18:4218/02/2025, Salı
DHA
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Şanlıurfa'da 7 yaşındaki oğlu M.A.'yı tuvaletini altına yaptığı gerekçesiyle soğuk havada çatıda yıkayıp, hortumla döven A.A. ifadesinde, "Sürekli tuvaletini altına yapıyordu. Korkutmak ve bir daha altına yapmaması için hortumla dövdüm" dedi.

Olay, önceki gün Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. 7 yaşındaki M.A.'nın tuvaletini altına yaptığını fark eden üvey anne E.A., durumu eşi A.A.'ya söyledi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan baba da oğlunu evin çatısına götürerek, üzerindeki giysileri çıkarıp, soğuk havaya aldırış etmeden suyla yıkadı. 

Babası yaşadığı korku ve soğuk nedeniyle ağlamaya başlayan çocuğunu bu kez hortum ile dövdü. Çocuğun ağlama seslerini duyan komşular, olayın fotoğraflarını çekip polise ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, A.A. ile E.A.'yı gözaltına alırken; M.A. ve diğer kardeşleri devlet korumasına alındı.

ÜVEY ANNE SERBEST


Gözaltına alınan baba A.A., emniyetteki ifadesinde, amacının çocuğunu korkutmak olduğunu söyledi. Çocuğunun sürekli tuvaletini altına yaptığını belirten A.A., "Sürekli tuvaletini altına yapıyordu. Olay günü yine altına yaptığı için evin kokmaması için çocuğu çatıya çıkarıp, yıkadım. Daha sonra da korkutmak ve bir daha altına yapmaması için hortumla dövdüm. Pişmanım" dediği öğrenildi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. tutuklanırken, üvey anne E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

#Şanlıurfa
#Çocuk
#Tuvalet

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