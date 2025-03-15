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Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular yeşil alanlarda iftar yaptı

Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular yeşil alanlarda iftar yaptı

20:2715/03/2025, السبت
AA
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İstanbul'da güzel havanın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar, açık alanlarda iftar yaptı. Bazı İstanbullular oruçlarını açmak için Sultanahmet'i tercih etti.

Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının da etkisiyle kimi vatandaşlar iftarlarını yapmak için sahil kenarları ve yeşil alanları tercih etti.



Vatandaşlardan bazıları kurdukları masalarda, bazıları ise yer sofralarında yanlarında getirdikleri yiyeceklerle oruçlarını açtı.


Beyoğlu'nda Haliç kıyısındaki yeşil alanda kimi vatandaşlar iftar için mangal yaktı. Aileleriyle gelen çocuklar da buradaki oyun parkında oynadı.

Bazı İstanbullular ise oruçlarını açmak için Sultanahmet'i tercih etti.


Yeşil alanların bir bölümü zarar görmemesi için görevlilerce çevrilirken, geri kalan alanlarda vatandaşlar evlerinden getirdikleri erzakla oruç açmak için sofra kurdu.

Çok sayıda vatandaş da iftar saatine kısa bir süre kala geldiği için oturacak yer bulamadı.


Maltepe sahilinde ise bazı vatandaşlar çimlerde oturarak iftar yaptı.

Küçükçekmece Gölü kenarına gelen İstanbullular da yanlarında getirdikleri masa ve sandalyeleri çimlere yerleştirerek oruçlarını açtı. Kimi vatandaşların, yemeklerini getirdikleri küçük ocaklarda hazırladıkları görüldü.



#Sultanahmet
#İftar
#Sıcak hava

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