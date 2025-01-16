Haliç’te korku dolu anlar: Metro köprüsünden düştü

İstanbul’daki Haliç Metro Köprüsü’nde korkulukları aşarak denize düşen bir kişi polis tarafından kurtarıldı. Tekneye alınan adam önce karaya çıkarıldı; ardından da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

1 /5 Haliç Metro Köprüsü’nde korkulukları aşan bir kişi denize düştü. Olay, dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi.



2 /5 Edinilen bilgiye göre bir kişi metro köprüsünün korkularından Haliç’e düştü. Denizde hareketsiz duran adam için vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.



3 /5 İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi, Haliç’e düşen adamı kurtarmak için çalışmalara başladı.





4 /5 Tekneyle denize düşen adamın yanına giden polis ekipleri adamı kurtardı.

