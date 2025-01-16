Haliç’te korku dolu anlar: Metro köprüsünden düştü

İstanbul’daki Haliç Metro Köprüsü’nde korkulukları aşarak denize düşen bir kişi polis tarafından kurtarıldı. Tekneye alınan adam önce karaya çıkarıldı; ardından da ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Haliç Metro Köprüsü’nde korkulukları aşan bir kişi denize düştü. Olay, dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre bir kişi metro köprüsünün korkularından Haliç’e düştü. Denizde hareketsiz duran adam için vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi, Haliç’e düşen adamı kurtarmak için çalışmalara başladı.
Tekneyle denize düşen adamın yanına giden polis ekipleri adamı kurtardı.
Tekneye alınan adam ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.