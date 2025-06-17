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Hatay'da 21 bin 108 afet konutunun daha anahtarı hak sahiplerine verilecek

Hatay'da 21 bin 108 afet konutunun daha anahtarı hak sahiplerine verilecek

13:5017/06/2025, Salı
AA
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Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için inşa edilen 21 bin 108 konutun daha kurası çekilecek.

Depremlerden etkilenen Hatay'da, 88 binden fazla yapı ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı.


Bu kapsamda kent genelinde evlerini kaybeden afetzedeler için hızla başlanan konut yapımında önemli ilerlemeler kaydedildi.


Kent genelinde şimdiye kadar 46 bin 140 afet konutu kura sistemiyle hak sahiplerine teslim edildi.


Hatay'da 19 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan törenle 21 bin 108 konutun daha kurası çekilecek. Hak sahiplerine, 14 bin 566'sı TOKİ konutu, 5 bin 355'i yerinde kentsel dönüşüm ve 1187'si köy evi olmak üzere 21 bin 108 konutun daha anahtarı teslim edilecek. Ayrıca, kentte 1125 iş yerinin anahtarı da hak sahiplerine verilecek.





Öte yandan, 19 Haziran'da Adana'da 490 ve Osmaniye'de de 1338 konutun daha kuralarının çekilmesi planlanıyor.











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