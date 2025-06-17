Hatay'da 21 bin 108 afet konutunun daha anahtarı hak sahiplerine verilecek





Kent genelinde şimdiye kadar 46 bin 140 afet konutu kura sistemiyle hak sahiplerine teslim edildi.





Hatay'da 19 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan törenle 21 bin 108 konutun daha kurası çekilecek. Hak sahiplerine, 14 bin 566'sı TOKİ konutu, 5 bin 355'i yerinde kentsel dönüşüm ve 1187'si köy evi olmak üzere 21 bin 108 konutun daha anahtarı teslim edilecek. Ayrıca, kentte 1125 iş yerinin anahtarı da hak sahiplerine verilecek.











