Hurda araç parçaları dekoratif eşyalara dönüşüyor

İnsanların hurda olarak gördüğü, çöpe attığı çoğu malzemenin aslında kendisi için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Ünlü, şöyle konuştu:





"Onlar belki benim baktığım açıdan, benim gördüğüm şeyi göremiyor ama ben görebiliyorum. 'Hurda' denilen çoğu malzeme aslında birer altına dönüşebiliyor. Hurda parçalara yeni bir hayat vermek, anlam vermek, onlara bir şey katmak çocukluğumdan beri beni heyecanlandırıyor. Başkasının gözünde çöp olan şeyde ben tamamen farklı bir şey hissediyorum."