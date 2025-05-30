İçişleri Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi: 60 gün içinde başvurmayan ehliyet sahipleri hakkını kaybedecek

Tüm uyarılara rağmen hala milyonlarca sürücünün yeni tip ehliyete geçiş yapmadığı görülüyor. Bakanlık verilerine göre, 4 milyon 237 bin kişi eski ehliyetle araç kullanmaya devam ediyor. Yetkililer, bu kişilere çağrı yaparak işlemlerini son haftaya bırakmamaları gerektiğini belirtti. Aksi halde hem para cezası hem de trafikten men gibi ciddi yaptırımlar uygulanacak.