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İçişleri Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi: 60 gün içinde başvurmayan ehliyet sahipleri hakkını kaybedecek

İçişleri Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi: 60 gün içinde başvurmayan ehliyet sahipleri hakkını kaybedecek

16:5730/05/2025, الجمعة
Yeni Şafak
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kritik düzenlemede süre hızla daralıyor. İçişleri Bakanlığı resmen uyardı: Eski ehliyetlerini yenilemek için belirlenen tarihe kadar başvurmayanlar hem yüklü para cezası ödeyecek hem de trafiğe çıkma hakkını tamamen kaybedecek.


Ehliyetini yenilemeyen yandı: 60 gün içinde başvurmayanlar ceza ödeyecek

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde eski tip ehliyet kullanan 4 milyon 237 bin kişinin halen belgelerini yenilemediğini açıkladı. Açıklamada, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yenileme yapılmaması halinde bu kişilerin ehliyet geçerliliğinin sona ereceği ve 1 Ağustos’tan itibaren trafikte yakalananlara 18 bin 679 TL para cezası kesileceği bildirildi.


Süre son kez uzatıldı: Bakanlık uyardı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kasım 2024’te yaptığı açıklamada, eski tip ehliyet kullanımına tanınan sürenin 1 Ocak 2025 yerine 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığını açıklamıştı. Bakanlık kaynakları ise bu tarihin kesin bir son olduğunu, yeniden uzatma planının bulunmadığını vurguladı.


Tüm uyarılara rağmen hala milyonlarca sürücünün yeni tip ehliyete geçiş yapmadığı görülüyor. Bakanlık verilerine göre, 4 milyon 237 bin kişi eski ehliyetle araç kullanmaya devam ediyor. Yetkililer, bu kişilere çağrı yaparak işlemlerini son haftaya bırakmamaları gerektiğini belirtti. Aksi halde hem para cezası hem de trafikten men gibi ciddi yaptırımlar uygulanacak.

Basit işlemlerle ehliyet yenilemek mümkün

Ehliyet yenileme süreci oldukça kolay ve kısa sürüyor. Sürücüler, https://randevu.nvi.gov.tr adresinden veya ALO 199 üzerinden nüfus müdürlüklerinden randevu alabiliyor. Belgelerin tamamlanması halinde birkaç dakika içinde işlem tamamlanabiliyor. Bakanlık bu işlemi kolaylaştırmak adına detaylı bir bilgilendirme de yaptı.


Yenileme için gerekli belgeler şöyle:


Kimlik belgesi

Eski sürücü belgesi (kayıp ya da çalıntı değilse)

Sürücü sağlık raporu

1 adet biyometrik fotoğraf

Değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı ödeme makbuzları





İlgili tarihe kadar bu belgelerle başvurmayan sürücülerin ehliyetleri geçersiz sayılacak ve yeniden sürücü kursuna gidip sınavlara girmeleri gerekebilecek. Bu da hem zaman hem de maliyet açısından daha büyük külfet anlamına geliyor.

Cezadan kurtulmak için son şans

31 Temmuz 2025 sonrası eski ehliyetle araç kullananlara 18 bin 679 TL idari para cezası kesilecek. Ayrıca belgeleri geçersiz sayılacağı için trafikten men edilmeleri de söz konusu olacak. Sürecin son haftalarına girilirken nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanabileceği hatırlatılıyor. Uzmanlar, vatandaşların işlemlerini erkenden tamamlamaları çağrısında bulunuyor. Böylece hem ceza riskinden kurtulmak hem de uzun randevu sıralarına takılmadan işlem yapmak mümkün olacak.

#İçişleri Bakanlığı
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