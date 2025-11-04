İşkenceyi ifşa edene işkence

Yıllık enflasyon yüzde 32.87

Eylülde beklentileri aşarak düşüş serisini bozan enflasyon, ekimde beklentilere paralel geldi. Geçen ay tüketici fiyatları yüzde 2,55 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,87’ye geriledi. Ürün sepetinde en büyük ağırlığa sahip gıda fiyatlarının yüzde 3,41 artması dikkat çekti. Aylık en yüksek artış ise yüzde 12,43 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.



