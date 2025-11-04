Yeni Şafak Gazetesi'nin 04 Kasım 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yıllık enflasyon yüzde 32.87
Eylülde beklentileri aşarak düşüş serisini bozan enflasyon, ekimde beklentilere paralel geldi. Geçen ay tüketici fiyatları yüzde 2,55 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,87’ye geriledi. Ürün sepetinde en büyük ağırlığa sahip gıda fiyatlarının yüzde 3,41 artması dikkat çekti. Aylık en yüksek artış ise yüzde 12,43 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.
İşkenceyi ifşa edene işkence
Sde Teiman Hapishanesi’nde İsrailli askerlerin bir esire tecavüz görüntülerini sızdıran Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi, Netanyahu yönetiminin hedefi oldu. Baskılar sonucu istifa eden Yerushalmi, pazar günü intihar notu bırakıp ortadan kayboldu. Başsavcı saatler sonra bulundu ve gözaltına alındı.
Samandıra'da bayram havası
Fenerbahçe’de yaklaşık 1 ay önce Samandıra’nın üzerinde oluşan kara bulutlar, üst üste alınan galibiyetlerle yerini bahar havasına bıraktı. Beşiktaş’ı deplasmanda yenerek lider Galatasaray ile puan farkını 4’e indiren sarı-lacivertlilerde şampiyonluk inancı da arttı.