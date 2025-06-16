Uçak ve füze savaşı: İsrail ve İran alev alev

İsrail’in İran’a 200’e yakın uçakla başlattığı savaş üç günde iki ülkede büyük yıkıma yol açtı. İsrail, savaş uçaklarıyla askeri/sivil hedefler, nükleer santral ve petrol tesislerine bomba yağdırdı. İran misilleme olarak fırlattığı füzelerle Tel Aviv, Hayfa ve Bat Yam’da yüzlerce binayı enkaza çevirdi. İran’ın füze stokunun daha ne kadar dayanacağı ve İsrail kamuoyunun bu füzelere ne kadar direnebileceği merak ediliyor.



