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İsrail ve İran alev alev

İsrail ve İran alev alev

04:0016/06/2025, Pazartesi
G: 16/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 16 Haziran 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 16 Haziran 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Enerji piyasasında Hürmüz endişesi

İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmanması, küresel enerji akışının kalbi sayılan Hürmüz Boğazı’nda yeni bir kriz endişesini gündeme taşıdı. Petrol ve LNG taşımacılığının kritik geçidi olan boğazın olası bir kapanışı, enerji fiyatlarında sert dalgalanmalara neden olabilir.


Uçak ve füze savaşı: İsrail ve İran alev alev

İsrail’in İran’a 200’e yakın uçakla başlattığı savaş üç günde iki ülkede büyük yıkıma yol açtı. İsrail, savaş uçaklarıyla askeri/sivil hedefler, nükleer santral ve petrol tesislerine bomba yağdırdı. İran misilleme olarak fırlattığı füzelerle Tel Aviv, Hayfa ve Bat Yam’da yüzlerce binayı enkaza çevirdi. İran’ın füze stokunun daha ne kadar dayanacağı ve İsrail kamuoyunun bu füzelere ne kadar direnebileceği merak ediliyor.


Barış Alper Avrupa yolunda

3 sezondur Galatasaray ile kazanmadık kupa bırakmayan Barış Alper gözünü Avrupa’ya dikti. Premier Lig ve Bundesliga’dan talipleri bulunan genç futbolcu, sarıkırmızılı takımın anlaşma zemini yaklamasını bekliyor.

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