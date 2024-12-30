İsrail'in Kemal Advan suçları

Suriye'nin enerjisi için üç aşamalı plan

Türkiye; Suriye’nin enerji altyapısının yeniden işler hale getirilmesi için yapılacak çalışmaların tespiti ve yol haritası için Şam’a bir heyet gönderdi. Heyet ilk aşamada, savaş nedeniyle hasar gören enerji hatlarının tamiri, elektrik santralleri, iletim hatları, trafo merkezleri, boru hatları ve kritik enerji tesislerinin çalışır hale getirilmesini hedefliyor. Türkiye, bu süreçte teknik ekipman desteği ve uzman ekiplerini devreye sokacak.