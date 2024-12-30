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İsrail'in Kemal Advan suçları

İsrail'in Kemal Advan suçları

04:0030/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 30 Aralık 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 30 Aralık 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Suriye'nin enerjisi için üç aşamalı plan

Türkiye; Suriye’nin enerji altyapısının yeniden işler hale getirilmesi için yapılacak çalışmaların tespiti ve yol haritası için Şam’a bir heyet gönderdi. Heyet ilk aşamada, savaş nedeniyle hasar gören enerji hatlarının tamiri, elektrik santralleri, iletim hatları, trafo merkezleri, boru hatları ve kritik enerji tesislerinin çalışır hale getirilmesini hedefliyor. Türkiye, bu süreçte teknik ekipman desteği ve uzman ekiplerini devreye sokacak.

İsrail hastaneyi ateşe verip sağlıkçıları yaktı

Gazze'nin kuzeyinde 84 gündür vahşi bir askeri operasyon yürüten işgalci İsrail ordusu, bölgedeki en büyük sağlık kurumu olan Kemal Advan Hastanesi'ni yaktıktan sonra savaş suçlarına yenilerini ekliyor. Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, işgal ordusunun bölgede işlediği vahşeti raporlaştırdı. Çocukları vuran işgalciler, beyaz bayrak taşıyan sivilleri bile hedef aldı.

Beşiktaş'ta başkan Adalı

Beşiktaş Kulübü'nün 36. başkanı rekor oy ile seçilen Serdal Adalı oldu. Hüseyin Yücel ile başkanlık için yarışan Adalı 25 sandık sonucunda rakibine 5264 oy fark attı. Kongrede Serdal Adalı 8 bin 901 oy alırken, Hüseyin Yücel'e ise 3 bin 637 oy çıktı.

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