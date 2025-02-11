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İsrailli muhalif lider Netanyahu'yu hedef gösterdi: 'Zaman kazanmak için anlaşmayı bozuyor'

İsrailli muhalif lider Netanyahu'yu hedef gösterdi: 'Zaman kazanmak için anlaşmayı bozuyor'

12:5511/02/2025, Salı
AA
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İsrail'de ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid, Hamas'ın 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasını askıya almasının sorumlusunun Netanyahu olduğunu söyledi.

Lapid, yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, Hamas'ın bu kararının, sürekli anlaşmanın ikinci aşamasına geçmek istemediğini dile getiren Netanyahu'ya bir yanıt olduğunu kaydetti.

'Netanyahu zaman kazanmak istiyor'

Esir takasının tek seferde uygulanması çağrısında bulunan Lapid, İsrail yönetiminin "Gazze'deki esirleri öldürmek" anlamına gelecek bir politika izlediğini ifade etti. Lapid, Netanyahu ve hükümetin zaman kazanmak için anlaşmayı bozmaya çalıştığının altını çizdi.

Esir aileleri de tepkili

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları da Hamas'ın İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerine aykırı davrandığı gerekçesiyle esir takasını askıya almasından Netanyahu'yu sorumlu tuttu. İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, esirlerden Itzik'in kardeşi Danny Algert, Netanyahu'yu Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını sabote etmekle suçladı. 

Algert, anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerinin başlamasının birinci aşamanın şartlarından biri olduğunu ve Netanyahu'nun müzakerelere başlanmasını engelleyerek, Hamas'ın esirleri teslim etmekten vazgeçmesine yol açtığını söyledi.

Ebu Ubeyde açıklamıştı

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.

#Gazze
#Filistin
#İsrail
#Yair Lapid
#Netanyahu

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