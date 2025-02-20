İstanbul'da etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Kimi yokuş çıkarken kimi yokuş inerken çarptı. Yoğun kar yağışı sonrası karla kaplı yollarda direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yapan sürücüleri o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

1 /8 İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası karla kaplı yollarda, sürücüler direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı



2 /8 Sarıyer Maden Mahallesi'nde yaşanan kazada yokuştan inen kamyonet kaydı. Yan dönen araç güçlükle durabildi.



3 /8 Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde yaşanan bir diğer kazada ise, yokuş çıkamayan sürücü kayarak arkadaki araçlara çarptı. Kaza nedeniyle panik yaşandı.

4 /8 Yine Kağıthane Şirintepe'de yaşanan bir diğer kazada ise, yokuştan inen taksi şoförünün kullandığı araç kaydı. Yan dönen taksi park halindeki araca çarparak durduktan sonra geri manevra yaparak yoluna devam etti.

5 /8 Karda kayıp kaza yaptılar

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde seyir halinde olan bir İETT otobüsü, şoförünün frene basmasının ardından kayarak ilerledi.

6 /8 Başka bir İETT otobüsü de kayarak yan döndü.

7 /8 Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi'nde de karda kayan bir otomobil yol kenarına düştü.