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İstanbul'da kar çilesi: Bir gün bile yetti, kimi yandaki araca çarptı kimi yol kenarına uçtu

İstanbul'da kar çilesi: Bir gün bile yetti, kimi yandaki araca çarptı kimi yol kenarına uçtu

10:1220/02/2025, Perşembe
AA
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Kimi yokuş çıkarken kimi yokuş inerken çarptı. Yoğun kar yağışı sonrası karla kaplı yollarda direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yapan sürücüleri o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası karla kaplı yollarda, sürücüler direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı


Sarıyer Maden Mahallesi'nde yaşanan kazada yokuştan inen kamyonet kaydı. Yan dönen araç güçlükle durabildi.


Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde yaşanan bir diğer kazada ise, yokuş çıkamayan sürücü kayarak arkadaki araçlara çarptı. Kaza nedeniyle panik yaşandı. 

Yine Kağıthane Şirintepe'de yaşanan bir diğer kazada ise, yokuştan inen taksi şoförünün kullandığı araç kaydı. Yan dönen taksi park halindeki araca çarparak durduktan sonra geri manevra yaparak yoluna devam etti. 

Karda kayıp kaza yaptılar


TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde seyir halinde olan bir İETT otobüsü, şoförünün frene basmasının ardından kayarak ilerledi.

 Başka bir İETT otobüsü de kayarak yan döndü. 

Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi'nde de karda kayan bir otomobil yol kenarına düştü. 

Sarıyer Maslak'ta ise kar yağışı sırasında ilerleyen bir otomobil, yolda kalan bir araca çarptı. Yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

#İstanbul
#kar
#kaza

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