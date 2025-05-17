İstanbul'da yağmur etkili oluyor

AKOM UYARDI





AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin bu gece itibarıyla Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Sistemin etkisiyle 17 Mayıs Cumartesi sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kısa süreli hamlelerle fırtına şiddetinde (40-75 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Beraberinde gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor" ifadeleri yer aldı.