İstanbul'da yağmur etkili oluyor

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oluyor. Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı.
AKOM'dan dün akşam saatlerinde yapılan uyarıların ardından, bu sabah İstanbul genelinde sağanak yağmur etkili oluyor. Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı. Yolda oluşan su birikintilerinden kaçmak isteyenler ise atlayarak yürüdü.
AKOM yağışların akşam saatlerine kadar yer yer etkili olacağını belirterek vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
AKOM UYARDI
AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin bu gece itibarıyla Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Sistemin etkisiyle 17 Mayıs Cumartesi sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kısa süreli hamlelerle fırtına şiddetinde (40-75 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Beraberinde gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor" ifadeleri yer aldı.