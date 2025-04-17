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İzmir haberleri: Alaçatı Ot Festivali, 14. kez kapılarını açtı

İzmir haberleri: Alaçatı Ot Festivali, 14. kez kapılarını açtı

21:5217/04/2025, Perşembe
IHA
Yeni Şafak
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Medicana Sağlık Sponsorluğu'nda "Toprak, Zaman ve Tat" teması ve "Kaya Koruğu" konsepti ile bu yıl 14. kez düzenlenen "Alaçatı Ot Festivali" ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Katılımın yoğun olduğu festivalde, mevsimsel otlar, stantlarda ziyaretçilerle buluşurken; geleneksel tatlar modern dokunuşlarla yeniden yorumlanıyor. Şefler Meydanı, Sanat Sokağı, Edebiyat Buluşmaları, çocuk etkinlikleri, sergiler, söyleşiler, atölyeler, performans gösterileri, yarışmalar ve konserlerle dolu dolu bir program, her yaştan ziyaretçiye unutulmaz anlar sunuyor.

Gastronomi tutkunları şeflerin izinde

Festivalin kalbi olan Şefler Meydanı'nda bu yıl da mutfak sanatının usta isimleri sahne alıyor. Açılış günü, Şef Ayşe Nur Mıhçı ve Şef Rıfat Yurttaş'ın eşsiz sunumları, damaklarda lezzetli izler bırakacak bir gastronomi şölenine dönüşüyor.


Yıldız geçidi


Festivalin ilk günü 17 Nisan'da, Türk pop müziğinin efsane isimlerinden İskender Paydaş, muhteşem orkestrası ile unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. Festivalin ikinci gününde ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, üçüncü gününde ise Sertab Erener sahne alacak.



#İzmir
#14. Alaçatı Ot Festivali
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