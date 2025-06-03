İzmir'de işçiler greve devam ediyor: Binlerce insan belediye binasına yürüdü

Sorunu masada çözmek istediklerini söyleyen Gül, "6 gündür gergin bir ortam var. Masa sağlıklı kurulamıyor, her iki tarafın da söylemleri gün geçtikçe ağırlaşıyor. Araya artık birilerinin girmesi gerekiyor. Bir uzlaşı sağlanmak isteniyorsa birilerinin girmesi gerekiyor. Dün itibarıyla bazı kurum temsilcileri her iki tarafla da görüşmeler sağladı. Dün daire başkanlarımız işverenle bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin adı bugün için bir masanın oluşması ve bu oluşan masanın da artık bir sonuca varması. Çünkü sonuca varılmadıkça hem işçiler hem belediyemiz hem de İzmir halkı bundan zarar görüyor." ifadesini kullandı.







