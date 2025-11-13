Yeni Şafak
Kağıthane'de 6 katlı binadaki patlamanın izleri gün aydınlanınca ortaya çıktı

09:3313/11/2025, Perşembe
DHA
İstanbul Kağıthane'de 6 katlı bir binanın 2'nci katında bulunan dairede meydana gelen patlamanın etkisi günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Yahya Kemal Beyatlı Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrasında evin duvarı yıkıldı, dairede yangın çıktı.

Patlamanın etkisiyle etrafa saçılan beton parçaları çevredeki araçlara hasar verdi. 1 kişinin yaralandığı patlamanın izleri günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Patlama nedeniyle dairenin bir duvarı koparak aşağıya düştü.

Binada ve çevrede camlar kırıldı. 2 otomobildeki hasar da gün yüzüne çıktı. Binanın etrafı güvenlik şeridi ile kapatıldı. Polisin bina önündeki bekleyişi sürüyor.

