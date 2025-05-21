Katolik kilisesi nasıl bu kadar zengin oldu ve bu serveti nereden geliyor?

Küresel bir ekonomik ağ

Katolik Kilisesi, sadece bir inanç merkezi değil, aynı zamanda küresel ölçekte işleyen bir ekonomik ağ. Her biri kendi bütçesini yöneten piskoposluklar, kiliseler, okullar ve yardım kuruluşlarıyla birlikte Katolik organizasyonların kontrolünde yüz milyarlarca dolarlık mal varlığı olduğu tahmin ediliyor.