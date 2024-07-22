Kazdağları’ndaki Seyir Terası’nın camı çatladı: Ziyarete kapatıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağı Milli Parkı içinde bulunan Şahin Deresi Cam Seyir Terasının zemininin bir bölümü aşırı sıcaklar nedeniyle çatladı. Seyir terası önlem amaçlı olarak ziyarete kapatıldı.
Kazdağları'nda Şahin Deresi Kanyonu'nda bulunan Şahin Deresi Cam Seyir Terası, aşırı sıcaktan dolayı zemin camının bir bölümünün çatlaması nedeniyle ziyaretçi girişine kapatıldı.
Bölgede sıcaklığın 42 dereceye ulaştığı bildirildi.
Cam seyir terasının uzman ekipler incelemelerini tamamlayana kadar kadar kapalı olacağı öğrenildi.
Tesisin teknik ekiplerin raporları doğrultusunda önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor.
Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, cam seyir terasının, uzman ekiplerin incelemesi ve çatlayan zemin camının değiştirilmesi süresince kapalı tutulacağını söyledi.
Odabaş, cam seyir terasının, teknik ekiplerin raporları doğrultusunda ilerleyen günlerde tekrar ziyarete açılacağını belirtti.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden bir teknik ekip, hasar tespiti için bölgeye sevk edildi.