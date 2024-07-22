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Kazdağları’ndaki Seyir Terası’nın camı çatladı: Ziyarete kapatıldı

07:13 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:50 - 22/07/2024 Pazartesi
AA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağı Milli Parkı içinde bulunan Şahin Deresi Cam Seyir Terasının zemininin bir bölümü aşırı sıcaklar nedeniyle çatladı. Seyir terası önlem amaçlı olarak ziyarete kapatıldı.

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Kazdağları'nda Şahin Deresi Kanyonu'nda bulunan Şahin Deresi Cam Seyir Terası, aşırı sıcaktan dolayı zemin camının bir bölümünün çatlaması nedeniyle ziyaretçi girişine kapatıldı.

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Bölgede sıcaklığın 42 dereceye ulaştığı bildirildi.

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Cam seyir terasının uzman ekipler incelemelerini tamamlayana kadar kadar kapalı olacağı öğrenildi.

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Tesisin teknik ekiplerin raporları doğrultusunda önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor.

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Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, cam seyir terasının, uzman ekiplerin incelemesi ve çatlayan zemin camının değiştirilmesi süresince kapalı tutulacağını söyledi.

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Odabaş, cam seyir terasının, teknik ekiplerin raporları doğrultusunda ilerleyen günlerde tekrar ziyarete açılacağını belirtti.

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden bir teknik ekip, hasar tespiti için bölgeye sevk edildi.

#turizm
#Balıkesir
#Kazdağları
#Seyir Terası
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