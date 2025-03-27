Kocaeli'de 7 katlı apartmanda yangın çıktı: 8 kişi kurtarıldı

İhbarla olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen 2'si çocuk olmak üzere toplam 8 kişi merdivenli araçla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.