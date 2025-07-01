Köylülerin baş belasıydı, sorun artık çözüldü: İlk kez barakada fark etti, yeni yöntemle kabusu bitirdi

"Barakada fark ettim, tarlada uyguladım"





Kokarca ile mücadelede odun külünü ilk kez bir barakada fark ettiğini anlatan Minüz, "Barakada sobanın külünü temizlerken çıkan toz nedeniyle dışarı çıktım. Sonra geri döndüğümde içerideki kokarcaların hareketsiz olduğunu gördüm. Bu beni harekete geçirdi ve aynı yöntemi tarlamda uyguladım. Sonuç gayet olumlu oldu" diye konuştu.