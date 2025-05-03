Küflenmiş ve kurtlu 11 ton ceviz ele geçirilmişti: O baklava firmasından çelişkili açıklama!

İKİ AÇIKLAMA KALDIRILDI

Kısa süre sonra yeni bir açıklama yapan firma, depolarında ele geçirilen kurtlanmış ve bozulmuş ceviz içinin 11 ton değil 3 ton olduğunu ve iade edeceklerini iddia ederek, kendini savunmaya devam etti.





Firma, gelen tepkiler üzerine apar topar her iki açıklamayı da kaldırdı.