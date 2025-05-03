Küflenmiş ve kurtlu 11 ton ceviz ele geçirilmişti: O baklava firmasından çelişkili açıklama!

Şanlıurfa'da deposunda 11 ton kurtlanmış ve bozulmuş ceviz içi ele geçirilen Urfa Yörem Baklavaları firması, iki çelişkili açıklama yaptı. Yapılan görüntülü açıklamanın gelen tepkiler üzerine kaldırıldığı ileri sürüldü.
11 TON İMHA EDİLDİ
Yapılan denetimde kurtlanmış ve bozulmuş tonlarca ceviz içi ele geçirildi. Bozuk ürünlere el koyan ekipler, araçlara koyarak boş bir alanda imha etti.
Görüntüleri kamuoyu ile paylaşan belediye, depoda 11 ton kurtlanmış ve bozulmuş ceviz ele geçirildiğini duyurdu.
GENEL MÜDÜR AÇIKLAMA YAPTI
Sosyal medya üzerinden görüntülü bir açıklama yapan Urfa Yörem Baklavaları Genel Müdürü Turan Arslan, ilk önce ele geçirilen kurtlanmış ve bozuk 11 ton ceviz içinin kendileriyle alakalı olmadığını, isimlerini kullanan merdiven altı bir firmaya ait olduğunu ve kasıtlı haber yapıldığını iddia etti.
Arslan, haberi yapanlar hakkında hukuki işlemler için harekete geçtiklerini dile getirdi.
İKİ AÇIKLAMA KALDIRILDI
Kısa süre sonra yeni bir açıklama yapan firma, depolarında ele geçirilen kurtlanmış ve bozulmuş ceviz içinin 11 ton değil 3 ton olduğunu ve iade edeceklerini iddia ederek, kendini savunmaya devam etti.
Firma, gelen tepkiler üzerine apar topar her iki açıklamayı da kaldırdı.