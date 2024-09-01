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Limandan çıkışına izin verilmedi: Fazla yolcu aldığı gerekçesiyle bekletilen Ro-Ro gemisi hareket etti

18:12 - 1/09/2024 Pazar
Güncelleme: 19:37 - 1/09/2024 Pazar
DHA

Balıkesir'in Avşa ve Marmara Adası ile Tekirdağ arasında sefer yapan ve fazla yolcu aldığı gerekçesiyle Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hareket etmesine izin verilmeyen Ro-Ro gemisi, kapasitenin üstündeki yolcuların indirilmesinin ardından 2 saat 45 dakika sonra limandan ayrıldı.

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Saat 14.30'daki Avşa-Marmara-Tekirdağ seferini yapmak üzere ikinci durağı olan Marmara Adası'na gelen 'Yavuz Naz' isimli Ro-Ro gemisi, burada bekleyen yolcuları aldıktan sonra Tekirdağ'a gitmek üzere, limandan hareket izni istedi. Sahil Güvenlik ekipleri, kapasitesinin üzerinde yolcu aldığı gerekçesiyle geminin hareketine izin vermedi.

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Saat 15.00'ten beri Marmara Adası Limanı'nda bekletilen gemideki yolcular, durumu korna çalarak protesto ediyor. Gemi bekletilirken, liman başkanı, firma yetkilileri ve Sahil Güvenlik ekipleri arasındaki görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. 

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GEMİ 2 SAAT 45 DAKİKA SONRA HAREKET ETTİ


Balıkesir'in Avşa ve Marmara Adası ile Tekirdağ arasında sefer yapan ve fazla yolcu aldığı gerekçesiyle Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hareket etmesine izin verilmeyen Ro-Ro gemisi, kapasitenin üstündeki yolcuların indirilmesinin ardından 2 saat 45 dakika sonra limandan ayrıldı. 

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 Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, gemideki fazla yolcuların limana gelen bir başka gemiye aktarıldığını, her 2 geminin de güvenli bir şekilde limandan ayrıldığını söyledi.

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Yolcuların mağduriyetinin giderildiğine dikkat çeken Vali Ustaoğlu, gemide yüzlerce fazla yolcu olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, 50 fazla yolcunun olduğunu belirterek, bununla ilgili de liman başkanlığınca gerekli işlemlerin yapılacağını kaydetti.

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#Balıkesir
#Liman
#Gemi
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