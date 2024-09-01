Limandan çıkışına izin verilmedi: Fazla yolcu aldığı gerekçesiyle bekletilen Ro-Ro gemisi hareket etti

Balıkesir'in Avşa ve Marmara Adası ile Tekirdağ arasında sefer yapan ve fazla yolcu aldığı gerekçesiyle Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hareket etmesine izin verilmeyen Ro-Ro gemisi, kapasitenin üstündeki yolcuların indirilmesinin ardından 2 saat 45 dakika sonra limandan ayrıldı.
Saat 14.30'daki Avşa-Marmara-Tekirdağ seferini yapmak üzere ikinci durağı olan Marmara Adası'na gelen 'Yavuz Naz' isimli Ro-Ro gemisi, burada bekleyen yolcuları aldıktan sonra Tekirdağ'a gitmek üzere, limandan hareket izni istedi. Sahil Güvenlik ekipleri, kapasitesinin üzerinde yolcu aldığı gerekçesiyle geminin hareketine izin vermedi.
Saat 15.00'ten beri Marmara Adası Limanı'nda bekletilen gemideki yolcular, durumu korna çalarak protesto ediyor. Gemi bekletilirken, liman başkanı, firma yetkilileri ve Sahil Güvenlik ekipleri arasındaki görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
GEMİ 2 SAAT 45 DAKİKA SONRA HAREKET ETTİ
Balıkesir'in Avşa ve Marmara Adası ile Tekirdağ arasında sefer yapan ve fazla yolcu aldığı gerekçesiyle Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hareket etmesine izin verilmeyen Ro-Ro gemisi, kapasitenin üstündeki yolcuların indirilmesinin ardından 2 saat 45 dakika sonra limandan ayrıldı.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, gemideki fazla yolcuların limana gelen bir başka gemiye aktarıldığını, her 2 geminin de güvenli bir şekilde limandan ayrıldığını söyledi.
Yolcuların mağduriyetinin giderildiğine dikkat çeken Vali Ustaoğlu, gemide yüzlerce fazla yolcu olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, 50 fazla yolcunun olduğunu belirterek, bununla ilgili de liman başkanlığınca gerekli işlemlerin yapılacağını kaydetti.