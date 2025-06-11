Manisa'da motosikletlilere ceza yağdı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 06-09 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, 62 ekip ve 121 personel görev aldı. Uygulamalarda toplam 2 bin 836 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü kontrol edildi.



