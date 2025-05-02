Meteoroloji saat verip uyardı: Yurdun büyük bölümünde sağanak ve kuvvetli yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile öğle saatlerinden sonra Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.