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Nesli tehlike altında: Karla kaplı dağlarında yiyecek ararken görüntülendi

Nesli tehlike altında: Karla kaplı dağlarında yiyecek ararken görüntülendi

10:0624/02/2025, Pazartesi
AA
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Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşaklar, Munzur Vadisi Milli Parkı'nın karlı dağlarında yiyecek ararken görüntülendi. Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin kırmızı listesinde yer alan vaşaklar, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında bulunuyor.

Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanan milli park, kurt, bozayı, domuz, sincap, akbaba, kızıl şahin, baykuş, su samuru, tilki, çakal, yaban keçisi, gelincik ve sansar gibi türlere ev sahipliği yapıyor.

Milli parkta etkili olan kar yağışı nedeniyle de şu sıralar yaban hayvanları doğal ortamlarında beslenmekte zorluk çekiyor.

Bölgede nesli tehlike altındaki anne vaşak ile iki yavrusu da milli parkın karla kaplı dağlarında yiyecek ararken görüntülendi.

Arazide bir süre çevreyi gözlemleyerek gezinen vaşaklar, daha sonra izlenildiklerini fark edince yükseklere çıkıp gözden kayboldu.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin kırmızı listesinde yer alan vaşaklar, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında bulunuyor.

#Tunceli
#Munzur Vadisi Milli Parkı
#Vaşak

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