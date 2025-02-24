Nesli tehlike altında: Karla kaplı dağlarda yiyecek ararken görüntülendi

Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanan milli park, kurt, bozayı, domuz, sincap, akbaba, kızıl şahin, baykuş, su samuru, tilki, çakal, yaban keçisi, gelincik ve sansar gibi türlere ev sahipliği yapıyor.