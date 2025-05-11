Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Öfke sokağa taştı: Motosikletin egzoz sesine kızdılar tabanca ve balyozla dışarı çıktılar

Öfke sokağa taştı: Motosikletin egzoz sesine kızdılar tabanca ve balyozla dışarı çıktılar

18:4311/05/2025, Pazar
G: 11/05/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sokaktan geçen motosikletlerin egzoz sesinden rahatsız oldukları iddiasıyla 2 kişiden biri elinde tabanca, diğeri ise balyozla dışarı çıktı. Tabancalı ve balyozlu kişiler güçlükle sakinleştirildi.

Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi'nde bir süredir sokaktan geçen motosikletlilerin yüksek egzoz sesinden rahatsız olan bazı kişiler, uyarılara rağmen dün akşam saatlerinde gençler yine abart egzozlu motosikletleriyle sokaktan geçince dışarı çıktı.

Bir kişi tabancayla sürücülerin peşinden giderken, bir başka kişinin elinde ise balyoz olduğu görüldü. 

 Çevredekiler, ellerinde tabanca ve balyoz bulunan kişileri güçlükle sakinleştirdi. Yaşananlar, cep telefonuyla görüntülendi.

#Sakarya
#Egzoz
#Balyoz
#Tabanca
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bu hataları yapanlar ehliyetini kaybedecek: Yeni düzenleme Cuma günü Meclis'te