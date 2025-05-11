Öfke sokağa taştı: Motosikletin egzoz sesine kızdılar tabanca ve balyozla dışarı çıktılar

Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi'nde bir süredir sokaktan geçen motosikletlilerin yüksek egzoz sesinden rahatsız olan bazı kişiler, uyarılara rağmen dün akşam saatlerinde gençler yine abart egzozlu motosikletleriyle sokaktan geçince dışarı çıktı.