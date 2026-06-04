Otogarda köpek saldırısına uğrayan kadın canını zor kurtardı: 'Beni paramparça ederdi'

Köpek saldırısında yaralanan Bircan Uğraş, "Terminale kızımı göndermeye gittim. Gittiğimde orada köpek vardı, köpeğin saldırısına uğradım. Bacağımın iki yerinden ve kolumdan ısırdı. Bacağımda derin yaralar var. Kolumda da aynı şekilde açık yaralar var. Dikiş atılmadı. Sargıyla sarıldı. Ağrısı çok fazla. Vatandaş yardımıma yetişti. Allah ondan razı olsun. O fırçayla köpeği kovaladı ondan dolayı köpek üstümden gitti. Yoksa beni paramparça ederdi. Bir sürü vatandaş vardı ama hiçbirisi müdahale edemedi. Bir tane vatandaş da kemerle bacağımı sardı, kanama fazla olmasın. Allah ondan da razı olsun. Saldırı bir anda gerçekleşti. Hiç farkına dahi varamadım. Terminalin içerisinde gezdiğini gördüm. Ben köpeğe yakında değildim. Epeyi mesafe vardı aramızda, birden kızımın arkadaşı, ’Bircan abla köpek geldi’ dedi. Yüzümü çevirmemle köpek bacağımı tuttu. O an ne yapacağımı bile şaşırdım. Kendimi yerlere attım. Vatandaşlar üstüme toplandı. Bir genç fırçayla köpeği kovaladı. Onun sayesinde kurtuldum. Kızımı Kırıkkale’ye göndermek için terminale gitmiştim" dedi.



