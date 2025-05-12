Papa Francis'in son isteği ortaya çıktı: Türkiye detayı dikkat çekti, işte sosyal medyada büyük yankı uyandıran o vasiyet

Papa Francis'in bu ziyarete ne kadar önem verdiği yine Patrikhaneye yakın kaynağın aktardığı bilgiyle ortaya çıktı. Buna göre; Papa, "Hayatta olur muyum o tarihte bilmiyorum, ama ölürsem bu ziyareti mutlaka gerçekleştirmesi için halefime vasiyette bulunuyorum." ifadelerini kullandı. Papa Francis'in ayrıca, Şubat ortasında hastaneye yatmasının ardından Patrik Bartholomeos'tan, mayıs sonu yapılması planlanan bu etkinliğin tarihini ertelemesi konusunda ısrarcı olduğu ve bu şekilde iyileşip bu ziyareti gerçekleştirmeyi umduğu ifade ediliyor.