Papa Francis'in son isteği ortaya çıktı: Türkiye detayı dikkat çekti, işte sosyal medyada büyük yankı uyandıran o vasiyet

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in Türkiye'ye verdiği büyük önem, vefatının ardından ortaya çıktı. Yeni Papa 14. Leo'nun bu tarihi mirası sürdürüp sürdürmeyeceği merak konusu olurken Papa Francis'in son isteğinde Türkiye'yi işaret etmesi büyük dikkat çekti. Peki, Türkiye neden bu kadar önemli?
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in, İznik ziyaretine verdiği büyük önem, vasiyetiyle ortaya çıktı.
Papa'nın "Ben hayatta olmazsam halefim mutlaka İznik'e gitsin." şeklindeki sözleri, Hristiyan dünyasında yankı uyandırdı.
İznik'in tarihi önemi
Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümüne denk gelen Mayıs ayı sonunda Papa Francis'in Türkiye'ye gelmesi ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile ortak bir ayin düzenlemesi planlanıyordu. Kiliselerin birliği için kritik öneme sahip olan bu buluşmada, Paskalya tarihi başta olmak üzere anlaşmazlık yaratan birçok konunun ele alınması bekleniyordu.
Yeni papa vasiyeti yerine getirecek mi?
Ancak Papa Francis'in Şubat ayında hastalanması ve 21 Nisan'da hayatını kaybetmesi, planları değiştirdi. 8 Mayıs'ta Vatikan'ın yeni lideri seçilen Papa 14. Leo'nun, bu tarihi ziyareti gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.
Bartholomeos'tan Papa 14. Leo'ya davet
Fener Rum Patrikhanesi'ne yakın kaynaklara göre, Papa 14. Leo'nun 18 Mayıs'ta gerçekleşecek resmi göreve başlama törenine katılacak olan Patrik Bartholomeos, bu ziyarette Papa'yı Türkiye'ye davet edecek. Kabul edilmesi halinde, İznik buluşmasının bu yılın yaz veya sonbahar aylarında yapılması planlanıyor.
Bu tarihi buluşma için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Papa 14. Leo'ya resmi davet mektubu göndermesi gerekiyor. Eğer gerçekleşirse, Papa 14. Leo, Türkiye'yi ziyaret eden beşinci Papa olacak.
Papa Francis'in son isteği
Papa Francis'in vasiyetinde, "Hayatta olur muyum o tarihte bilmiyorum, ama ölürsem bu ziyareti mutlaka gerçekleştirmesi için halefime vasiyette bulunuyorum." ifadelerini kullandığı öğrenildi. Papa'nın Şubat ortasında hastaneye kaldırılmasının ardından Patrik Bartholomeos'tan etkinlik tarihini ertelemesini istediği ve iyileşip bu tarihi ziyareti gerçekleştirmeyi umduğu belirtildi.
İznik'te planlanan bu buluşma, Hristiyan dünyasında birlik çağrılarının simgesi olarak tarihe geçebilir. Papa 14. Leo'nun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.
Öte yandan, Papa Francis'in 10 yıl önce Kutsal Topraklar ziyareti sırasında Patrik Bartholomeos'la İznik buluşmasını planladığı belirtildi. Patrikhanenin bazı danışmanları tarafından ortaya atılan bu fikre iki dini lider de sıcak baktı.
Papa Francis'in bu ziyarete ne kadar önem verdiği yine Patrikhaneye yakın kaynağın aktardığı bilgiyle ortaya çıktı. Buna göre; Papa, "Hayatta olur muyum o tarihte bilmiyorum, ama ölürsem bu ziyareti mutlaka gerçekleştirmesi için halefime vasiyette bulunuyorum." ifadelerini kullandı. Papa Francis'in ayrıca, Şubat ortasında hastaneye yatmasının ardından Patrik Bartholomeos'tan, mayıs sonu yapılması planlanan bu etkinliğin tarihini ertelemesi konusunda ısrarcı olduğu ve bu şekilde iyileşip bu ziyareti gerçekleştirmeyi umduğu ifade ediliyor.