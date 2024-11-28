Sahilde çifte vahşet: Pendik sahilde iki kişinin başından vurulmuş halde cesedi bulundu

Pendik Sahili'nde Melihcan Etemoğlu (23) ile Muhammet Kaya'nın (31) başından vurulmuş halde cesedi bulundu. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Liman Caddesi, sahilde meydana geldi. İddiaya göre; sahilde 2 kişinin hareketsiz olarak yattığını gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri 2 kişinin de başından vurulmuş halde olduğunu ve hayatını kaybettiklerini belirledi.
Cesetlerin Melihcan Etemoğlu (23) ve Muhammet Kaya (31)'ya ait olduğu tespit edildi.
Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenazeler, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Melihcan Etemoğlu ve Muhammet Kaya'nın kesin ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.