Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Pendik
Sahilde çifte vahşet: Pendik sahilde iki kişinin başından vurulmuş halde cesedi bulundu

Sahilde çifte vahşet: Pendik sahilde iki kişinin başından vurulmuş halde cesedi bulundu

19:0828/11/2024, جمعرات
DHA
Sonraki haber

Pendik Sahili'nde Melihcan Etemoğlu (23) ile Muhammet Kaya'nın (31) başından vurulmuş halde cesedi bulundu. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Liman Caddesi, sahilde meydana geldi. İddiaya göre; sahilde 2 kişinin hareketsiz olarak yattığını gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri 2 kişinin de başından vurulmuş halde olduğunu ve hayatını kaybettiklerini belirledi.

Cesetlerin Melihcan Etemoğlu (23) ve Muhammet Kaya (31)'ya ait olduğu tespit edildi. 

Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenazeler, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Melihcan Etemoğlu ve Muhammet Kaya'nın kesin ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. 

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

#İstanbul
#Pendik
#Sahil

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PTT personel alımı KPSS'siz başvuru takvimi belli oldu mu?