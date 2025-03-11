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Sahillere akın ettiler: İstanbullular hafta sonunu park ve sahillerde geçirdi

Sahillere akın ettiler: İstanbullular hafta sonunu park ve sahillerde geçirdi

20:1811/03/2025, mardi
DHA
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İstanbul'da yükselen hava sıcaklıklarını ve güneşli havayı fırsat bilenler parkları ve sahilleri doldurdu. Bebek sahiline akın eden vatandaşlar sıcak havanın keyfini çıkardı.

Mart ayı olmasına rağmen 18 dereceyi bulan hava sıcaklıklarını fırsat bilen İstanbullular, hafta sonunu park ve sahillerde geçirdi. Bebek sahili gezmek isteyenlerin ilk tercihlerinden oldu. Kimileri piknik yaparken, kimileri ise evcil hayvanları ile yürüyüşe çıktı. Bazı İstanbullular deniz kenarında yürüyüp güzel havanın tadını çıkardı.



GÜNEŞİ GÖRMEK GERÇEKTEN HARİKA


Güzel havanın tadını çıkarmaya gelen İrem Hatipoğlu, "Uzun ve karlı bir kış geçti. Güneşi görmek gerçekten harika. Ben güneş enerjisi ile çalışıyorum. Bence herkes öyle. Güneş gelince tüm ülke olarak biraz daha güzel günlerin bizi beklediğini düşünüyorum. Arkadaşımla geldim. Biraz oturup yürüyelim, kahve içelim, bir şeyler yiyelim dedik. Güneşli havanın tadını çıkarıyoruz" dedi.

MART AYINA YAKIŞIR BİR HAVA


Arkadaşıyla sahile anılarını tazelemeye gelen Ali Bayda, "Hava güzel, sıcak. Arkadaşımla beraber zaten aynı yerde oturuyoruz. 40 yılı aşkın arkadaşlığımız var. Şöyle bir hava alalım diye çıktık, geldik. Gördüğünüz gibi burada muhabbet, sohbet ediyoruz. Eskilerden bahsediyoruz. Hava iyi, Mart ayına yakışır bir hava var. Gayet güzel bir hava, güzel bir ortam. Ne çok soğuk ne çok sıcak. Bebekte yüzdüğümüz dönemi anlattık. Burada zaman geçirdik. 10-12 yaşlarında yüzmeyi buralarda öğrendik. Dolayısıyla burada çok anılarımız var. Anı tazelemeye geldik" ifadelerini kullandı.

HAVA ÇOK GÜZEL


Azerbeycan'dan arkadaşlarıyla İstanbul'u gezmeye gelen Tahire Aslanova ise, "İstanbul'a dün geldik. Hava çok güzel. İstanbul çok hoşumuza gidiyor. İstanbul'a her zaman geliyoruz" şeklinde konuştu.

#İstanbul
#Hava
#Sıcaklık

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