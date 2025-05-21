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Samsun'a Çocuk Köyü kuruluyor

Samsun'a Çocuk Köyü kuruluyor

19:0721/05/2025, Çarşamba
IHA
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, "Mutlu Çocukların Şehri Samsun" anlayışı doğrultusunda kente örnek teşkil edecek yeni bir proje kazandırıyor. Doğu Park'ta 7 bin metrekarelik alanda kurulacak olan Çocuk Köyü Projesi'nin çalışmaları başladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın seçim vaatlerinden biri olan Çocuk Köyü Projesi için çalışmalar hızla sürüyor. Doğu Park'ta inşa edilecek olan proje; şişme oyun grupları, top havuzu, lunapark, macera parkı, trambolin parkı ve kafe/teras gibi birçok farklı bölümü ile çocuklara keyifli vakit geçirme imkanı sunacak. 

Projede ayrıca geniş yeşil alanlar ve oturma bölümleri de yer alacak.

Toplamda 108 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen proje ile hem çocuklara hem de ailelerine yönelik sosyal bir alan oluşturulması hedefleniyor.

Yüksek güvenlik standartlarına sahip olacak Çocuk Köyü'nde çocuklar eğlenirken güvenli bir ortamda zaman geçirecek. 

Başkan Halit Doğan projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Mutlu aileler ve mutlu çocuklar için projeler üretmeye devam ediyoruz. Çocuklarımız hep gülsün, mutlu olsun diye şehrimize toplam 7 bin metrekare alanda Çocuk Köyü kazandırıyoruz. Bu proje sayesinde Doğu Park'ın çehresi değişecek. Çocuklarımız burada eğlenirken öğrenme fırsatı da bulacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Doğan, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak projenin çocuklarla buluşturulacağını belirtti.


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