Başkan Halit Doğan projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Mutlu aileler ve mutlu çocuklar için projeler üretmeye devam ediyoruz. Çocuklarımız hep gülsün, mutlu olsun diye şehrimize toplam 7 bin metrekare alanda Çocuk Köyü kazandırıyoruz. Bu proje sayesinde Doğu Park'ın çehresi değişecek. Çocuklarımız burada eğlenirken öğrenme fırsatı da bulacak" ifadelerini kullandı.