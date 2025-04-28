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Samsun'daki heyelandan acı haber: Oto yıkamacıda üzerlerine kaya parçaları düşen baba ve iki çocuğu hayatını kaybetti

Samsun'daki heyelandan acı haber: Oto yıkamacıda üzerlerine kaya parçaları düşen baba ve iki çocuğu hayatını kaybetti

07:3728/04/2025, Pazartesi
AA
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Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda, akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacıda üzerlerine kaya parçaları ve toprak düşen baba ile 2 kızı hayatını kaybetti.

Samsun-Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanında bulunan oto yıkama parkına saat 23.00 sıralarında toprak kayması meydana geldiği ve kaya parçalarının düştüğü bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan 4 kişilik aileden 31 yaşındaki anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler, baba Adem Kaya (35) ve çocukları Ayla Kaya (7) ile Açelya Lina Kaya'ya (5) ulaştı. Toprak altından çıkarılan baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi.


Ayağında kırıklar bulunan anne Çiğdem Kaya'nın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındığı ve operasyonun sürdüğü öğrenildi.


Samsun Valisi Orhan Tavlı, bir ailenin araçlarını yıkarken göçük meydana geldiğini söyledi.


Ailenin 4 kişilik olduğunu vurgulayan Vali Tavlı, "Annemizi hastaneye ulaştırdık. Ayağında kırıklar var şu anda ameliyata alındı. Baba ve 2 çocuğunu da göçük altından çıkardık ve hastaneye sevk ettik. Hastaneden aldığımız bilgiye göre baba ve 2 yavrumuzu maalesef kaybettik." dedi.

Tavlı, göçük altında başka bir kişi olmadığını sözlerine ekledi.

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