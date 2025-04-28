Samsun'daki heyelandan acı haber: Oto yıkamacıda üzerlerine kaya parçaları düşen baba ve iki çocuğu hayatını kaybetti

Ailenin 4 kişilik olduğunu vurgulayan Vali Tavlı, "Annemizi hastaneye ulaştırdık. Ayağında kırıklar var şu anda ameliyata alındı. Baba ve 2 çocuğunu da göçük altından çıkardık ve hastaneye sevk ettik. Hastaneden aldığımız bilgiye göre baba ve 2 yavrumuzu maalesef kaybettik." dedi.