Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da kayıp olarak aranıyordu: Sulama kanalında cesedi bulundu

Şanlıurfa'da kayıp olarak aranıyordu: Sulama kanalında cesedi bulundu

19:4711/07/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber

Şanlıurfa'da iki gündür kendisinden haber alınamayan 4 çocuk babası Mustafa Aslan'ın (27) cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

Öğleden sonra Çekçek Mahallesi'nde sulama kanalında hareketsiz halde suyun yüzeyinde bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler tarafından sudan çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin yapılan incelemede 2 gündür kayıp olarak aranan Mustafa Aslan olduğu belirlendi. 

 Aslan'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Şanlıurfa
#Kayıp
#Ceset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da bankalar, PTT'ler, hastaneler, eczaneler, kargolar açık mı, kapalı mı? 2025 Resmi tatil takvimi