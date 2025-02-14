Şehit Uzman Çavuş Oktay'a acı veda: Vasiyeti yerine getirildi

Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay (32), Suriye'nin kuzeyinde 7 Şubat tarihinde bir üs bölgesine teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralandı. Oktay, kaldırıldığı Gaziantep Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.