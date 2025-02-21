Stajyerken haciz sırasında saldırıya uğradı: Mezun olup bastonla avukatlığa başladı

'BAŞKA AVUKATI DA 3 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ'





Teksöğüt,"Nitekim bana saldıran şahıs, tahliye olduktan bir ay sonra bir başka avukatı 3 ayrı yerinden bıçaklamıştır. Bütün bunların kesilmesi için ciddi önlemler alınması gerektiği kanaatindeyim. Benim için her gün yaptığım mesleki bir işlemdi. Zaten şahsın yakınlarıyla muhatap olmuştum. Yanımda bir sürü polis memuru mevcuttu. Aynı zamanda icra memuru aracılığıyla yapılan bir işlemdi. Yani daha sonra takip edilmem, tasarlanması, kilometrelerce merkeze kadar benimle gelinmesi, bir anda üzerime saldırılması, böyle bir vahşetin, böyle bir sinirin tarafıma yöneleceğini hiç beklemiyordum. Hala da tarafıma yöneltilen bu öfkenin sonuçlarını yaşıyorum. Hem psikolojik olarak yaşıyorum, hem fiziksel olarak yaşıyorum. Saldırıyı yaşadığım tarihten bugüne kadar, bir önceki dönem başkanı Avukat Filiz Saraç'ın çok desteğini gördüm. Sağlık aşamasında, tedavi sürecinde de desteğini verdi, hala da desteklemeye devam ediyor. Aynı desteği ve yardımı, İstanbul Barosu'nun yeni yönetim kurulundan da göreceğime inanıyorum, görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.