Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Sultangazi'de polis ekibine bıçak çeken şüpheli, takip sonrasında yakalandı

Sultangazi'de polis ekibine bıçak çeken şüpheli, takip sonrasında yakalandı

21:577/07/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber

Sultangazi'de denetim yapan polis ekiplerine kimlik göstermeyen bir kişi, polislere bıçak çekerek kaçtı. Takip sonrasında yakalanan S.U. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Olay saat 19.00 sıralarında 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda yaşandı. Kimlik kontrolü yapan polis ekibi, şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimliğini göstermesini istedi. Polislere bıçak çeken şüpheli, koşarak kaçmaya başladı. 

 Yaşanan takipte şüpheli, İsmetpaşa Mahallesi 49. Sokak üzerinde biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi.

 Şüphelinin yapılan üst aramasında isminin S.U. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.U., polis merkezine götürüldü. 

#Sultangazi
#Bıçak
#Polis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sonuçları saat kaçta ilan edilecek? MEB sonuç ve tercih tarihleri