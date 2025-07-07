Sultangazi'de polis ekibine bıçak çeken şüpheli, takip sonrasında yakalandı

Sultangazi'de denetim yapan polis ekiplerine kimlik göstermeyen bir kişi, polislere bıçak çekerek kaçtı. Takip sonrasında yakalanan S.U. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Olay saat 19.00 sıralarında 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda yaşandı. Kimlik kontrolü yapan polis ekibi, şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimliğini göstermesini istedi. Polislere bıçak çeken şüpheli, koşarak kaçmaya başladı.
Yaşanan takipte şüpheli, İsmetpaşa Mahallesi 49. Sokak üzerinde biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi.
Şüphelinin yapılan üst aramasında isminin S.U. olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli S.U., polis merkezine götürüldü.