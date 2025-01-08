Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye karşı planlanan olası operasyon için cephe hatlarına ağır silahlar ve birlikler sevk etti. Orduda alarm seviyesi artırıldı.
Suriye Milli Ordusu (SMO), 61 yıllık Baas rejimini devirerek Suriye’de önemli bir dönüşümün öncüsü oldu.
SMO, Türkiye sınırındaki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG ile cephe hatlarına yönelik olası bir operasyon öncesinde yeni bir karar alındığını açıkladı.
Bölgeye ağır silah sevkiyatı
Terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, SMO Müşterek Kuvvetleri, Halep'in Aynularap ilçesi, Rakka ilindeki Ayn İsa ilçesi ve Haseke ilindeki Tel Temir beldesine bakan cephe hatlarına ağır silahlar ve savaşçılar sevk etti.
Orduda hazırlıklar hızlandı
SMO Müşterek Kuvvetler Rasulayn Komutanı Ebu Abdullah Muhammed, yaptığı açıklamada, tüm cephe hatlarına sevkiyat yaparak askeri hazırlıkları alarm seviyesine yükselttiklerini söyledi.
Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.
Türkiye, Suriye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığını defalarca vurgulayarak, PKK/YPG’nin silah bırakmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini talep ediyor.
Bakan Fidan: Gereken yapılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son olarak katıldığı televizyon programında Suriye'deki YPG/PKK varlığı konusunda net mesajlar verdi.
Fidan şunları söyledi;
Terör örgütü YPG konusunda beklenen yapılmazsa gereği yapılacak. Gereği askeri operasyondur. Sen terör faaliyeti içerisindesin.
Benim için tehditsin, Suriye için tehditsin, Irak için tehditsin, bölge için tehditsin, en önemlisi Kürtler için tehditsin. Artık bu tehdidin, bu yanlışlığın, bu çılgınlığın ortadan kalkması gerekiyor"
Bizim onlara (PKK/YPG) verdiğimiz ültimatom ortada. Amerikalılar üzerinden de verdik, basın üzerinden de verdik. Kime? YPG'ye. Uluslararası terörist savaşçı niteliği taşıyan, Türkiye'den, İran'dan, Irak'tan gelmişlerin terk etmeleri gerekiyor.
PKK'lı kadroların ülkeyi terk etmeleri gerekiyor. Şu anda buna yönelik bir hazırlık da görmüyoruz, niyet de görmüyoruz, açıkçası. Ve bekliyoruz.