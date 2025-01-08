Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Fidan 'gereği yapılacak' demişti: Suriye Milli Ordusu harekete geçti

Bakan Fidan 'gereği yapılacak' demişti: Suriye Milli Ordusu harekete geçti

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:398/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye karşı planlanan olası operasyon için cephe hatlarına ağır silahlar ve birlikler sevk etti. Orduda alarm seviyesi artırıldı.

Suriye Milli Ordusu (SMO), 61 yıllık Baas rejimini devirerek Suriye’de önemli bir dönüşümün öncüsü oldu.

SMO, Türkiye sınırındaki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG ile cephe hatlarına yönelik olası bir operasyon öncesinde yeni bir karar alındığını açıkladı.

Bölgeye ağır silah sevkiyatı


Terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, SMO Müşterek Kuvvetleri, Halep'in Aynularap ilçesi, Rakka ilindeki Ayn İsa ilçesi ve Haseke ilindeki Tel Temir beldesine bakan cephe hatlarına ağır silahlar ve savaşçılar sevk etti.


Orduda hazırlıklar hızlandı


SMO Müşterek Kuvvetler Rasulayn Komutanı Ebu Abdullah Muhammed, yaptığı açıklamada, tüm cephe hatlarına sevkiyat yaparak askeri hazırlıkları alarm seviyesine yükselttiklerini söyledi.


Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.

Türkiye, Suriye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığını defalarca vurgulayarak, PKK/YPG’nin silah bırakmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini talep ediyor.


Bakan Fidan: Gereken yapılacak


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son olarak katıldığı televizyon programında Suriye'deki YPG/PKK varlığı konusunda net mesajlar verdi.


Fidan şunları söyledi;


Terör örgütü YPG konusunda beklenen yapılmazsa gereği yapılacak. Gereği askeri operasyondur. Sen terör faaliyeti içerisindesin.


Benim için tehditsin, Suriye için tehditsin, Irak için tehditsin, bölge için tehditsin, en önemlisi Kürtler için tehditsin. Artık bu tehdidin, bu yanlışlığın, bu çılgınlığın ortadan kalkması gerekiyor"

Bizim onlara (PKK/YPG) verdiğimiz ültimatom ortada. Amerikalılar üzerinden de verdik, basın üzerinden de verdik. Kime? YPG'ye. Uluslararası terörist savaşçı niteliği taşıyan, Türkiye'den, İran'dan, Irak'tan gelmişlerin terk etmeleri gerekiyor.


PKK'lı kadroların ülkeyi terk etmeleri gerekiyor. Şu anda buna yönelik bir hazırlık da görmüyoruz, niyet de görmüyoruz, açıkçası. Ve bekliyoruz.

#Suriye
#SMO
#Barış Pınarı Harekatı
#Hakan Fidan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik 2025 Ocak celbi yerleri için gözler MSB’de!