Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: Mahalleli sokağa indi

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bir apartmanın doğal gaz kutusuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle gaz sokağa yayıldı. Mahalle sakinleri kısa süreli korku ve panik yaşarken; ekipler, kısa sürede müdahale ederek doğal gazı kesti.
Olay, Çırpıcı Mahallesi Yeşilyol C sokakta saat 14.30 sıralarında meydana geldi.
Sürücü sokağa giriş yaptıktan sonra otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Otomobil önce 3 katlı binanın girişindeki doğal gaz kutusuna ardından da bodrum katta bulunan dairenin demir parmaklıklarına çarptı.
Kazada çarpmanın etkisiyle zarar gören doğal gaz kutusundan gaz sokağa yayıldı. Gaz kokusu nedeniyle paniğe kapılan mahalle sakinleri kendilerini sokağa attı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağı güvenlik şeridiyle kapatarak vatandaşları sokaktan uzaklaştırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken doğalgaz ekipler tarafından kesildi.
Mahalle sakinlerinden Sabriye Demir, "Küt diye bir ses duydum ev sallandı. 'Deprem oluyor' dedim. Doğal gaz ses çıkarınca camdan baktım. Nasıl oldu bilmiyorum. Merdivenlerden nasıl indiğimi bilmiyorum. Korkudan nefesim tıkandı. Kolum uyuştu bacağımı kaldıramadım titriyorum" dedi.
Mahalle sakinlerinden Sedat Ayar ise, "Araç sokaktan gelirken çocuğa çarpmamak için doğal gaz borusuna çarpmış. Gaz kaçağı oluştu. Aşırı gaz kaçağından dolayı sokağı boşalttık. Ana boru olduğu için çok gaz çıktı. Panik oluştu. Allah'tan kimseye bir şey olmadı" diye konuştu.