Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: Mahalleli sokağa indi

Mahalle sakinlerinden Sedat Ayar ise, "Araç sokaktan gelirken çocuğa çarpmamak için doğal gaz borusuna çarpmış. Gaz kaçağı oluştu. Aşırı gaz kaçağından dolayı sokağı boşalttık. Ana boru olduğu için çok gaz çıktı. Panik oluştu. Allah'tan kimseye bir şey olmadı" diye konuştu.