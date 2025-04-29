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Tarihin en büyük sahte alkol operasyonu: 2 milyon 81 bin litre ele geçirildi, 11 yıldır üretim yapıyorlarmış

Tarihin en büyük sahte alkol operasyonu: 2 milyon 81 bin litre ele geçirildi, 11 yıldır üretim yapıyorlarmış

15:4529/04/2025, Salı
Yeni Şafak
DHA
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<p>Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük içki kaçakçılığı operasyonuna imza atıldı. Antalya merkezli 4 şehirde düzenlenen alkol kaçakçılığı operasyonunda 2 milyon 81 bin litre sahte alkol bulundu. Dev operasyona ilişkin detayları Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı.</p>
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük içki kaçakçılığı operasyonuna imza atıldı. Antalya merkezli 4 şehirde düzenlenen alkol kaçakçılığı operasyonunda 2 milyon 81 bin litre sahte alkol bulundu. Dev operasyona ilişkin detayları Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihin en büyük alkol kaçakçılığı operasyonu için düğmeye bastı. 4 ilde düzenlenen operasyonda 2 milyon 81 bin litre sahte alkol ele geçirilirken 25 şüpheli ise gözaltına alındı. Öte yandan şüphelilerin kurdukları fabrikada 11 yıldır sahte içki ürettiği belirlendi.

Antalya merkezli 4 ilde düzenlenen Türkiye tarihinin en büyük alkol kaçakçılığı operasyonunda 2 milyon 81 bin litre sahte alkol ele geçirildi, 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kurdukları fabrikada 11 yıldır sahte içki ürettiği belirlendi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük içki kaçakçılığı operasyonuna imza attı.

Antalya merkezli Manisa, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sahte alkolü depoladığı ve satış yaptığı değerlendirilen 13 lüks otel, 1 fabrika, çok sayıda depo ve iş yerinin de aralarında bulunduğu toplam 29 adreste arama yapıldı. Aramalarda 272 bin şişe ve 2 milyon 81 bin litre sahte alkol ele geçirildi.

'EN BÜYÜK ORGANİZASYON ÇÖKERTİLDİ'


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; 2014 yılında 33 bin metrekarelik alanda kurulan alkol fabrikası üzerinden 11 yıl boyunca sahte içki üretildiği, bu süreçte şüphelilerin, şirketler bünyesinde içkiyi yasal gibi göstererek hem büyük miktarda vergi kaybına neden olduğu hem de haksız kazanç sağladıkları kaydedildi.

Sahte içki kaçakçılığı nedeniyle 3 milyar 700 milyon liranın üzerinde vergi kaybı oluştuğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, Türkiye'de bugüne kadar tespit edilen en büyük sahte içki üretim ve dağıtım organizasyonunun çökertildiği kaydedildi.

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