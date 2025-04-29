Tarihin en büyük sahte alkol operasyonu: 2 milyon 81 bin litre ele geçirildi, 11 yıldır üretim yapıyorlarmış

Antalya merkezli Manisa, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sahte alkolü depoladığı ve satış yaptığı değerlendirilen 13 lüks otel, 1 fabrika, çok sayıda depo ve iş yerinin de aralarında bulunduğu toplam 29 adreste arama yapıldı. Aramalarda 272 bin şişe ve 2 milyon 81 bin litre sahte alkol ele geçirildi.