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Tekirdağ'da feci kaza: Alev topuna dönen otomobildeki 5 kişi öldü

Tekirdağ'da feci kaza: Alev topuna dönen otomobildeki 5 kişi öldü

07:3221/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
DHA
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde önünde seyir halinde olan iş makinesine çarptıktan sonra alev alan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'daki kaza, saat 00.30 sıralarında Ergene ilçesinin Ulaş Mahallesi'nde D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün henüz kimliği belirlenemeyen 59 FV 888 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde Ö.A.'nın kullandığı iş makinesine arkadan çarptı. 

Çarpmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobil alev alarak yanmaya başladı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alev topuna dönen otomobildeki yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ölen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 5 kişinin cansız bedenleri Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, iş makinesi sürücüsü Ö.A.'yı gözaltına alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

#Tekirdağ
#Ergene
#Çorlu

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