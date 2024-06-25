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Tekirdağ'da mahalle arasında korkutan arazi yangını

09:31 - 25/06/2024 Salı
IHA

Tekirdağ Çorlu'da sokak arasında otluk ve ağaçlık arazide çıkan yangın vatandaşları korkuttu.

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Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı ile Samanyolu Sokak Aralığı bitişiğindeki otluk ve ağaçlık yaklaşık 5 dönümlük boş arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. 

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Devriye gezen polisin yangını fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. 

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Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangının büyümesi üzerine olay yerine takviye amaçlı Çorlu Belediyesi Fen İşleri'ne ait su tankeri de sevk edildi.

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Yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangın esnasında arazinin ortasında kalan kafeslerin içerisindeki 50 güvercin de vatandaşlar tarafından kapısı açılarak telef olmaktan son anda kurtarıldı. Yangın sonrası otluk ve ağaçlık alanın yanı sıra güvercin kafesleri zarar gördü.

#Tekirdağ
#Çorlu
#Yangın
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