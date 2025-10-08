Tekirdağ'da sağanak rögarları taşırdı: Evi lağım suyu bastı

Mahallede yaşayan diğer vatandaşlar da, altyapının yetersiz olduğunu, her yağmurda benzer sorunlarla karşılaştıklarını ifade ederek, yetkililere çağrıda bulundu. Yol çöktü, araç çukura saplandı, Fatih Mahallesi Ateş Sokak’ta ise şiddetli yağış sonrası yolda oluşan göçük nedeniyle bir araç çukura saplandı. Sürücü kazayı yara almadan atlatsa da araçta maddi hasar oluştu. Mahalle sakinleri, söz konusu bölgede uzun süredir altyapı problemi yaşandığını belirterek, "Her yağmurda bu sokak göle dönüyor. Bu kez yol çöktü. Daha ne olması gerekiyor?" diyerek yetkililere tepki gösterdi.