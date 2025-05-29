Türkiye'de 34'ü endemik 57 ters lale türü yetişiyor

"Ülkemizde bulunanlar hassas cinsler"





Tekşen, ters lalelerin özellikle dağlık ve değişken iklimli bölgeleri sevdiğini belirtti.

Türkiye'de kısa mesafelerde bile sıcaklık, nem, rakım ve toprak türünün değişiklik gösterdiği için ters lalelerin farklı koşullara uyum sağladığını ve çeşitlenmesinin mümkün olduğunu vurgulayan Tekşen, şöyle devam etti:





"Ülkemiz iklimsel ve jeomorfolojik toprak gibi farklı ekolojik özellikleriyle ters lale gibi cinsler için tam genetik çeşitlilik merkezidir. Bu yüzden bu türe sahip çıkmamız çok önemli. Ters lalelerin yer altında korunaklı parçalarını saklayan kısmını toplamak çok büyük cezalara tabi. Bu cezalar 570 bin lira civarında, cezaların caydırıcı olması açısından çok önemli. Ülkemizde bulunanlar, hassas cinsler. Özellikle toplama ve otlatma, insan faktörünün sebep olduğu büyük tehdit. Bu tehditler ülkemizde bu cinslerin ortadan silinmesine sebep olmaması için çalışmalar yapıyoruz."