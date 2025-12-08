Uludağ’da kar kalınlığı 18 santimetreye ulaştı





Bugün de yer yer aralıklarla devam eden yağışla yerler beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı da 18 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının en düşük 0, en yüksek ise 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da hafta boyunca kar yağışı beklenmiyor.