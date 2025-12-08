Yeni Şafak
Uludağ’da kar kalınlığı 18 santimetreye ulaştı

12:268/12/2025, Pazartesi
DHA
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu etkili olan kar yağışı bugün de aralıklarla sürüyor. Bölgede kar kalınlığı 18 santimetreye ulaştı.


Tatilcilerin ‘Beyaz Cennet’ olarak tanımladığı Uludağ'da, cumartesi gece yarısı etkili olan kar yağışı, dün gün boyu sürdü.


Bugün de yer yer aralıklarla devam eden yağışla yerler beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı da 18 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının en düşük 0, en yüksek ise 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da hafta boyunca kar yağışı beklenmiyor.

KIŞ LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLARIN ÇIKIŞINA İZİN YOK


Otellerin, sezonu, aralık ayı ortasında açması beklenirken, kar yağışıyla Uludağ yolunda da denetimler arttı. Jandarma ekipleri, Milli Park Gişeleri’nden itibaren, kış lastiği olmayan araçların Uludağ’a çıkışına izin vermedi. Sürücülerin zincirlerini de araçlarının bagajında bulundurması gerekiyor. 

