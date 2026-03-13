Uşak'ta beton pompasının altında kalan işçi öldü

Uşak'ta beton pompasının altında kalan işçi öldü

22:1613/03/2026, Cuma
Uşak'ta beton pompasının düşen kolunun altında kalan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi Saffet Efendi Sokak'taki bir inşaatın temeline beton dökümü sırasında, pompanın uzayan ve "bom" diye adlandırılan kolunun düştüğü ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Beton pompasının inşaatın temeline düşen kolunun altında kalan kalıp ustası Mehmet Can Aydoğan (29), AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.



Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aydoğan, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Ekiplerce yapılan inceleme ve görgü tanıklarının ifadesine göre, beton pompasını dengede tutan metal ayaklarından birinin kırıldığı ve yan yattığı, o sırada beton dökümü için yükseltilen kolun işçinin üzerine düştüğü tespit edildi.



Soruşturma kapsamında inşaat sahibi M.T. (56), beton pompasının operatörü N.E. (27) ve şantiye şefi Ü.A. (58) gözaltına alındı.



